Zima wraca do Polski. Zasiedzi się na dłużej?

Przypomina, że to jej czas. Zima, która pod koniec stycznia zdecydowanie odpuściła, wraca do Polski. Pierwszy weekend lutego przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Możliwe jednak, że nie zamierza długo pokazywać, na co ją stać.

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Na początku lutego w Polsce nastąpi ochłodzenie, które przyniesie ze sobą opady śniegu. Prognozy wskazują na powrót zimy. Synoptycy z IMGW przewidują, że pierwsze dni miesiąca będą zdecydowanie zimniejsze.

Pojawią się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatury spadną. Na pogodowej mapie pojawią się ujemne notowania.

Z 10-dniowej prognozy IMGW wynika, że najbliższe dni będą chłodne, z niską temperaturą poniżej zera. Jednak już od środy ma być cieplej i nie przewiduje się mrozu.

Zima przypomni o sobie. Lutowe ochłodzenie nie potrwa jednak długo

W najchłodniejszych momentach doby temperatura wyniesie od -2 st. C na południu do 3 st. C na wybrzeżu. Najzimniej w górach, nawet do - 5 stopni.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Piesi nie zdawali sobie sprawy. Wszystko nagrała kamera

W kolejnych dniach prognozowane jest dalsze ochłodzenie. Minimalne temperatury wyniosą od -4 st. C do -1 st. C, a w rejonach podgórskich nawet do -7 st. C. Od niedzieli zima będzie pokazywała, na co ją stać.

Zimowa aura utrzyma się do końca przyszłego tygodnia. Temperatury w dzień będą oscylować wokół zera, a nocami spadną nawet do -10 st. C, zwłaszcza w regionach górskich.

Jednak to surowa aura nie będzie dominowała w rozpoczynającym się właśnie miesiącu. IMGW wskazuje, że po pierwszym chłodnym tygodniu lutego, zima ma znów odpuścić.

Pogoda ponownie zacznie przypominać przedwiośnie. Na termometrach pojawią się dodatnie notowania.Temperatura ma sięgać 5-7 stopni Celsjusza.