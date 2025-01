IMGW alarmuje. Zacznie się już wieczorem

Temperatura minimalna wyniesie od minus 2 st. C. do 0 st. C., a przy gruncie od minus 3 st. C. do minus 1 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzeń szacuje się na 70-80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 10.00 w sobotę.