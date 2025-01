Nadciąga "suchy mróz". Co to oznacza? Jest prognoza

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Jak informuje IMGW, europejska część Rosji, Europa południowa i zachodnia pozostają w obszarze słabych wyżów. Europa północna pozostaje pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami nad Morzami: Bałtyckim, Północnym i Norweskim. Płytkie niże występują także w basenie Morza Śródziemnego.

Polska północna jest na skraju niżu z głównym ośrodkiem nad Zatoką Botnicką. Pozostały obszar kraju znajduje się w słabym klinie wyżowym.

Pogoda w najbliższych dniach

W czwartek na północy kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze ma być pogodnie. W obniżeniach terenu na południu rano możliwe są marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na północnym zachodzie, około 9 st. C w centrum, do 14 st. C na południowym wschodzie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu, na północy, zachodzie oraz w obszarach podgórskich przechodzące w deszcz ze śniegiem, w górach opady deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg. Rano lokalnie wystąpi mgła, lokalnie marznąca, ograniczająca widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na zachodzie, około 6 st. C w centrum, do 11 st. C na południowym wschodzie; chłodniej w obszarach podgórskich Sudetów, około 2 st. C.

"Suchy mróz" niebezpieczny dla roślin

Ostatnie ciepłe dni w Polsce sprawiły, że przyroda zaczęła się budzić. W wielu miejscach zakwitły leszczyny, przebiśniegi i pierwiosnki. Jednak nadchodzące już w weekend ochłodzenie, zwane "suchym mrozem", może być niebezpieczne dla roślin.

"Suchy mróz" oznacza niskie temperatury poniżej 0 st. C, ale bez śniegu, co pozbawia rośliny ochrony i dostępu do wody. Prognozy wskazują, że w weekend i na początku przyszłego tygodnia temperatura maksymalna wyniesie 2-5 st. C, a na wschodzie i południowym wschodzie może spaść poniżej 0 st. C.

Najnowsza prognoza pogody © IMGW