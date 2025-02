Turcja chce przyjąć palestyńskich więźniów. Izrael ma ich deportować

- Nasz prezydent Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że jesteśmy gotowi przyjąć niektórych uwolnionych Palestyńczyków, by wesprzeć porozumienie w sprawie zawieszenia broni - powiedział Fidan.

19 stycznia rozpoczął się rozejm w trwającej ponad 15 miesięcy wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Porozumienie przewiduje, że do początku marca zostanie zwolnionych 33 zakładników i ok. 1900 więźniów.

W niedzielę Fidan stanowczo wypowiedział się też przeciwko propozycji prezydenta USA Donalda Trumpa, by Palestyńczycy ze Strefy Gazy zostali przeniesieni do Egiptu i Jordanii. Turecki minister ocenił, że jest to nieludzkie podejście.