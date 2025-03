"Przekaz dnia" PiS. Tak chcą wybrnąć "z pułapki Tuska"

PiS argumentuje, że rezolucja PE ogranicza możliwość zakupu uzbrojenia z USA, co osłabia NATO i polską suwerenność. "To ogranicza Stany Zjednoczone w sojuszu obronnym w Europie, a w dodatku powoduje, że Europa nie będzie mogła w szybkim tempie się uzbroić" - podaje instrukcja. "'Rezolucja PE to atak na polską suwerenność. Próbują zabrać nam prawo do decydowania o obronności, osłabić NATO i przejąć kontrolę nad naszym uzbrojeniem!" - czytamy ponadto.