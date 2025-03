Odra ponownie zbiera żniwo. Czeka nas kolejna pandemia?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz UNICEF alarmują o rekordowej liczbie zakażeń odrą w Europie w 2024 r. Liczba infekcji osiągnęła najwyższy poziom od 25 lat, a ponad 40 proc. z nich dotyczyło dzieci poniżej 5. roku życia.

Wzrost zakażeń w Europie i Azji Środkowej

W 2024 r. w Europie i Azji Środkowej odnotowano łącznie 127,5 tys. przypadków odry. Najwięcej zakażeń zarejestrowano w Rumunii (ponad 30,5 tys.) oraz Kazachstanie (ponad 28 tys.) . WHO podkreśla, że sytuacja jest alarmująca, zwłaszcza że wskaźniki szczepień w wielu krajach nie wróciły do poziomu sprzed pandemii COVID-19.

W 2023 r. w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze oraz Macedonii Północnej mniej niż 80 proc. dzieci otrzymało szczepionkę przeciw odrze. WHO zaznacza, że aby zapobiec wybuchowi epidemii, konieczne jest zaszczepienie 95 proc. populacji dzieci.

Wzrost liczby zakażeń odrą odnotowano również w amerykańskich stanach Teksas i Nowy Meksyk, gdzie mówi się o epidemii. Pojawiły się także pierwsze od dekady przypadki śmierci z powodu tej choroby. WHO klasyfikuje odrę jako jeden z najbardziej zaraźliwych wirusów, który może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

Apel WHO i UNICEF

WHO i UNICEF wzywają kraje Europy do zwiększenia poziomu szczepień. Dyrektor regionalny WHO na Europę, Hans Kluge, podkreśla, że po spadku liczby szczepień podczas pandemii COVID-19, liczba zakażeń odrą znacznie wzrosła w 2023 i 2024 r.