Omówią propozycje USA. Łukaszenka zapowiada

Do rozmów odniósł się w piątek Alaksandr Łukaszenka, który zapowiedział, że temat ten omówi z Putinem podczas dzisiejszego wieczornego spotkania. - Wczoraj (Putin - przyp.red.) słuchał amerykańskiego specjalnego wysłannika prezydenta USA Stevena Witkoffa. Czy się zgodził, czy nie, on (Władimir Putin - przyp. red.) powie mi dzisiaj. Zjemy kolację i jak zwykle będziemy rozmawiać do nocy, w tym omawiając tę kwestię - powiedział białoruski prezydent w na antenie rosyjskiej telewizji Rossija-1, którego wypowiedź cytuje kremlowska agencja TASS.