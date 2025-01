Pierwszy taki przypadek w USA. Śmierć z powodu ptasiej grypy

Zmarły miał ponad 65 lat i cierpiał na choroby współistniejące. Trafił do szpitala z objawami ptasiej grypy, którą zaraził się po kontakcie z przydomowym stadem ptaków oraz dzikimi ptakami . Urzędnicy zdrowia w Luizjanie stwierdzili, że ich dochodzenie nie wykazało innych przypadków ludzkich związanych z zakażeniem tego pacjenta.

Eksperci ds. grypy ostrzegają, że wirus H5N1 może stać się groźniejszy w miarę rozprzestrzeniania się infekcji . - Badamy drzewo genealogiczne tego wirusa od około 25 lat i jest to prawdopodobnie najgroźniejsza forma wirusa, jaką widzieliśmy . Fakt, że w końcu spowodował śmiertelną infekcję tutaj, jest tragiczny, ale nie zaskakujący - powiedział Dr Richard Webby, dyrektor Światowego Centrum Współpracy ds. Badań nad Ekologią Grypy w Zwierzętach i Ptakach w Szpitalu Dziecięcym św. Judy.

Od 2003 r. zgłoszono na całym świecie około 900 przypadków zakażeń ptasią grypą u ludzi. Według Światowej Organizacji Zdrowia wirus ma wskaźnik śmiertelności na poziomie 50 proc., co czyni go niezwykle śmiertelnym. Dla porównania, wskaźnik śmiertelności dla pierwotnego szczepu COVID-19 szacowano na około 2,6 proc .

Pacjent z Luizjany był zakażony wariantem D1.1 wirusa ptasiej grypy. Jest on inny niż wariant krążący w bydle mlecznym. Naukowcy nie wiedzą, czy jest on związany z cięższą chorobą u ludzi. Wariantem D1.1 zakażona była również 13-latka z Kanady, której stan był krytyczny. Nastolatka wyzdrowiała, jednak lekarze nie są w stanie ustalić, jak doszło do jej zakażenia.