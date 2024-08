To nie koniec. Ostrzeżenie dotyczy konkretnego miesiąca

Spodziewany szczyt zachorowań na COVID-19 w październiku

- Od kilku tygodni informujemy, że fala COVID-19 narasta. W Polsce liczba zachorowań rośnie od końca czerwca, więc to nie jest coś, co się wydarzyło wczoraj (...), krążą nowe warianty i to jest główna przyczyna pojawienia się kolejnej fali zachorowań - mówił główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.