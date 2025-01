Odpalili fajerwerki przy samym zoo. "Nie wiemy, co trzeba mieć w głowie"

Dla wielu osób sylwester to czas zabawy i huku, ale dla zwierząt to często noc pełna strachu i cierpienia.

"Jedyne co się ciśnie na usta to: %!@#!&*$. Naprawdę nie wiemy już, co zrobić, żeby w końcu dotarło… Co roku apelujemy, edukujemy, piszemy, nagrywamy, prosimy: NIE STRZELAJ!! Mimo wszystko, tak jak widać na załączonym filmie z naszych kamer, w sylwestrową noc znalazły się osoby, które wpadły na "genialny" pomysł, żeby przyjść pod samo ogrodzenie naszego ZOO i odpalić petardy" – napisały władze wrocławskiego zoo.