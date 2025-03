Planujesz wyjazd? Uważaj! Oszuści podszywają się pod Booking

Eksperci z Microsoft Threat Intelligence ujawnili, że grupa Storm-1865 prowadzi kampanię phishingową , która trwa od grudnia zeszłego roku. Ataki te są wymierzone w użytkowników Booking.com na całym świecie. Cyberprzestępcy wysyłają maile, które wyglądają jak wiadomości od platformy noclegowej , zawierające linki do fałszywych stron.

Po kliknięciu w link, ofiary są kierowane na stronę przypominającą Booking.com, gdzie proszone są o weryfikację Captcha. To fałszywe okienko prowadzi do uruchomienia złośliwego oprogramowania na komputerze ofiary. Programy te kradną dane logowania i bankowości, które są następnie przesyłane do cyberprzestępców.