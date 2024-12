Planujesz sylwestra? Nie daj złapać się oszustom

Na miejscu okazuje się, że obiekt w ogóle nie istnieje lub oszust tylko podszywał się pod jego właściciela . A my zostajemy bez noclegu i pieniędzy, za to z dużym niesmakiem.

"Ofiarą tego rodzaju oszustwa padł mieszkaniec Sosnowca, który zgłosił się do sosnowieckich policjantów. Z jego relacji wynikało, że chcąc spędzić Sylwestra w Krakowie, zaczął szukać ogłoszeń wynajmu apartamentu w internecie. Odnalazł interesującą go ofertę, której cena wydała mu się bardzo atrakcyjna. Mężczyzna skontaktował się z rzekomym właścicielem obiektu. Podczas wymiany wiadomości ze sprawcą dowiedział się, że interesujący go termin jest dostępny, jednak aby go zarezerwować, musi wpłacić zaliczkę. Po wpłaceniu pieniędzy, kontakt z wynajmującym urwał się. Wtedy też mężczyzna postanowił o wszystkim powiadomić policjantów" - przytacza historię ku przestrodze sosnowiecka policja.