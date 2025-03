Panama reaguje. W tle plany militarne Pentagonu

Panamski minister spraw zagranicznych Javier Martinez-Acha wyraźnie zaznaczył, że tylko Panama ma prawo decydować o ochronie Kanału Panamskiego. - Nad pracą Kanału czuwają Panamczycy i to jedynie oni mogą w razie zagrożenia funkcjonowania tej drogi wodnej wezwać inne kraje do jego ochrony - podkreślił minister.

Martinez-Acha zaznaczył, iż panamski rząd "zawsze utrzymuje dobre kontakty i współpracę z różnymi departamentami rządu Stanów Zjednoczonych" i podkreślił, że "w tym kontekście absolutnie nie było rozmów na temat wysłania amerykańskich wojsk do pilnowania tego wodnego szlaku".

Zwrócił się do Trumpa. "Dość tego, odpowiemy stanowczo"

Zwrócił się do Trumpa. "Dość tego, odpowiemy stanowczo"

Wcześniej w czwartek stacja CNN poinformowała, że administracja Donalda Trumpa zwróciła się do Pentagonu o opracowanie "wiarygodnych opcji militarnych" w celu zapewnienia nieograniczonego dostępu USA do Kanału Panamskiego.

Informację tę potwierdziła agencja Reutera u dwóch wypowiadających się anonimowo urzędników Pentagonu, którzy stwierdzili, że wojsko USA musi podjąć działania, aby zapewnić Stanom Zjednoczonym pełny dostęp do Kanału Panamskiego.

Jeden z urzędników powiedział, że dokument zaadresowany do Pentagonu, opisany jako tymczasowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa narodowego nowej administracji, wzywa wojsko do rozważenia opcji wojskowych w celu zabezpieczenia dostępu do Kanału Panamskiego.