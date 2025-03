Lawina w Tatrach. Trwa akcja ratunkowa

W akcji ratunkowej biorą udział śmigłowiec TOPR oraz psy tropiące. Lawina zeszła ok. godz. 11 z rejonu Buli pod Rysami - przekazuje "Gazeta Krakowska".

W wyższych partiach Tatr obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne - informuje TOPR. W partiach szczytowych pada śnieg, co znacznie utrudni poruszanie się. Dodatkowo wieje silny wiatr, a utrudnieniem jest niski pułap chmur i mgła, które mogą prowadzić do utraty orientacji i pobłądzeń. Na wielu szlakach występują oblodzenia i jest ślisko.