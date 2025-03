Zabójstwo ośmiolatka. Matka stanie przed sądem

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa w Leżajsku.

Do zabójstwa dziecka doszło 10 lipca 2024 r. w domu, w którym mieszkało ono wraz z rodzicami, w jednej z miejscowości gminy Leżajsk. Według aktu oskarżenia, gdy mąż Doroty G. wyszedł rano do pracy, kobieta podała 8-letniemu synowi substancję z zawartością atropiny, która powoduje m.in. zwiotczenie mięśni gładkich oskrzeli i ogranicza wydzielania śluzu, a następnie przycisnęła koc do jego twarzy i udusiła chłopca.