Śmiechy i krzyki na wiecu Nawrockiego. Dziennikarka nie mogła się przebić

- Europoseł Krzysztof Brejza poinformował, że zawiadamia prokuraturę w związku z wizytą Karola Nawrockiego w Moskwie w 2018 roku. Po powrocie dyrektora Muzeum II Wojny Światowej z tej delegacji muzeum nie wydało komunikatu ani nie zmieściło zdjęć z wizyty. Delegacja (...) Karola Nawrockiego oraz jego czterech współpracowników w Moskwie miała miejsce od 23 do 25 lipca 2018 roku. Co za robił pan w Moskwie w lipcu 2018 roku? - pytała dziennikarka, zagłuszana jednak przez zgromadzone tam osoby, które głośno wyśmiewały jej słowa.

- Odpowiem drodzy państwo, pani redaktor, coś przerywało... Mikrofon przerywał i było głośno. Mogłaby pani jeszcze raz czytać to, co pani napisano? - tymi słowami zwrócił się do dziennikarki Nawrocki, co jeszcze bardziej rozbawiło zebranych.