Niemiecka prasa komentuje. "Tusk nie ma ochoty być zastraszany"

" Donald Tusk nie ma ochoty być zastraszany. Ani ze strony Rosji, ani ze strony nierzetelnych ostatnio Amerykanów. Już po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, premier Polski wezwał swoich europejskich partnerów do lepszego trzymania się razem i większego inwestowania we własne siły" – pisze w piątek, 14 marca, dziennik "Sueddeutsche Zeitung" ("SZ").

Gazeta opisuje plan polskiego premiera wprowadzenia szkoleń militarnych dla Polek i Polaków. Zdaniem "SZ" Polska chce być wzorem do naśladowania. " Wydaje się, że szczyt UE w ubiegły czwartek nadał Tuskowi dalszego rozmachu. Dzień później stanął w Sejmie i powiedział, że Europa jest silna i nie ma powodu, by żywić jakiekolwiek kompleksy wobec Rosji" – czytamy.

Jak pisze "SZ", choć " przesada i przerysowanie należą do repertuaru środków stylistycznych Tuska" , to obok chwytliwych fraz znalazły się także konkretne plany rozbudowy polskiej armii. Wraz z rezerwistami powinna ona – zdaniem polskiego premiera – liczyć pół miliona żołnierzy.

Zdaniem dziennika, oprócz wielkich inwestycji w obronność i przeznaczania od przyszłego roku nawet 5 proc. PKB na wydatki związane ze zbrojeniami, premier Polski chce przygotować społeczeństwo do obrony. G azeta przypomina, że wielu Polaków ma kontakt z wojskiem już w szkole, np. uczęszczając do placówek z oficjalnymi klasami wojskowymi. Wojsko oferuje też zajęcia dla uczniów wszystkich szkół średnich, podczas których nastolatkowie uczą się choćby udzielania pierwszej pomocy.

Jak jednak zauważa "Sueddeutsche Zeitung", plakaty i telewizyjne reklamy namawiające Polaków do służby w wojsku, skierowane są niemal wyłącznie do mężczyzn. Kobiety stanowią w polskiej armii zaledwie 7 procent ogółu. "Dla porównania, w Bundeswehrze odsetek ten wynosi 13,6 procent. To też nie jest dużo. W ukraińskiej armii kobiety stanowią 20 procent" – pisze gazeta.