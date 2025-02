Trump rozszerza handlową wojnę. "UE nas wykorzystała"

- Jutro rano rozmawiam z premierem Trudeau, jutro rano rozmawiam również z Meksykiem. I nie spodziewam się niczego bardzo dramatycznego. Nałożyliśmy cła. Są nam winni dużo pieniędzy i jestem pewien, że zapłacą - powiedział reporterom w niedzielę wieczór prezydent Donald Trump, chwilę po tym, jak opuścił pokład AIr Force One w bazie Andrews.

Trump ogłosił w weekend, że nakłada 25-proc. cła na cały import z Meksyku i większość towarów z Kanady oraz 10-proc. cła na towary chińskie importowane do Stanów Zjednoczonych. Wszystkie trzy kraje ogłosiły już, że podejmą środki odwetowe.

Dopytywany czy - zgodnie z zapowiedziami - nałoży również cła na Unię Europejską i Wielką Brytanię, odparł: "Zobaczymy co się stanie".

- Może się to zdarzyć z Wielką Brytanią, ale na pewno zdarzy się to z Unią Europejską. Mogę to powiedzieć, ponieważ naprawdę nas wykorzystali, mamy ponad 300-miliardowy deficyt w handlu z nimi - stwierdził.