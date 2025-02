Propozycja Trumpa ws. Strefy Gazy. Jest reakcja Polski

Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Andrzej Szejna, w rozmowie z Radiem RMF FM, odniósł się do propozycji prezydenta USA, Donalda Trumpa, dotyczącej Palestyny.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Izraela, Benjaminem Netanjahu, prezydent Trump zasugerował, że Palestyńczycy ze Strefy Gazy powinni zostać przesiedleni do sąsiednich krajów arabskich, które miałyby na swój koszt zapewnić im nowe miejsca do życia. Trump dodał, że USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy, zrównają ten teren z ziemią i stworzą tam „nieograniczoną liczbę miejsc pracy”.

Wiceszef polskiej dyplomacji docenił również wysiłki Trumpa w doprowadzeniu do zawieszenia broni. - Dobre jest to, i uważam że należą mu się słowa uznania, że w tak krótkim czasie, wspólnie z poprzednią administracją, doprowadził do zawieszenia broni - wskazał Szejna. Dodał jednak, że ważne jest, aby usłyszeć opinie nie tylko krajów Zatoki Perskiej, ale także samej Palestyny i Palestyńczyków, z którymi Polska utrzymuje kontakty dyplomatyczne.