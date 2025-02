Rozwścieczony pasażer strzelał do kierowcy autobusu. Wiemy, co mogło być powodem

Do strzelaniny doszło we wtorkowy wieczór na ul. Chełmskiej w Warszawie. Poszukiwany obecnie mężczyzna wycelował przedmiot przypominający broń w autobus linii 119. Oddał w kierunku prowadzącego pojazd trzy strzały. Najprawdopodobniej używał broni pneumatycznej, bo jedynie uszkodził zamknięte drzwi autobusu, które oddzielały go od kierowcy.

Jak nieoficjalnie ustaliła WP, powód szokującego ataku mógł być prozaiczny. Kierowca linii 119 zamknął drzwi, zanim pasażer zdążył wejść do pojazdu. To miało go rozwścieczyć. Gdy w końcu wszedł do autobusu, ruszył do kierowcy i zaczął się awanturować.