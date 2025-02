Pieskow zakpił z deklaracji Zełenskiego. "Puste słowa"

Rzecznik Kremla nawiązał tutaj do dekretu, jaki Zełenski wydał jesienią 2022 r. Pieskow minął się jednak z prawdą. Dokument co prawda zakazuje ukraińskim politykom prowadzenia negocjacji z Putinem, ale nie obejmuje prezydenta Ukrainy .

- Jeśli to jedyny sposób, by zapewnić pokój obywatelom Ukrainy i nie stracić przy tym ludzi, bez wątpienia pójdziemy na takie spotkanie z tymi czterema uczestnikami. Nie będę dla niego (Putina – przyp. red.) uprzejmy, uważam go za wroga i, szczerze mówiąc, myślę, że on również uważa mnie za wroga - powiedział Zełenski.