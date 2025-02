Ławrow o zagrożeniu z NATO. Padły słowa o wojnie w Europie

- I nagle po raz pierwszy prezydent Trump w jednym ze swoich pierwszych wystąpień, krytykując stanowisko administracji Bidena w sprawie kryzysu ukraińskiego. Wprost powiedział, że jednym z głównych błędów było wciąganie Ukrainy do NATO, że gdyby Trump był prezydentem przez poprzednie cztery lata, to by się nie wydarzyło i konfliktu by nie było - przypomniał słowa prezydenta USA.