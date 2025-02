"Ja służę Polakom". Zapytali Błaszczaka o immunitet

Jak poinformowała w środę rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS i byłemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi.

Wniosek dotyczy sprawy odtajnienia we wrześniu 2023 r. przez Błaszczaka, jako ówczesnego szefa MON, części dokumentu planu użycia Sił Zbrojnych RP "Warta".

Błaszczak dopytywany na sejmowych korytarzach o to, czy zamierza zrzec się immunitetu, odpowiedział: - Nie, ja służę Polakom.

Poseł PiS oznajmił dalej, że "mieszkańcy Polski Wschodniej zostali oddani za czasów pierwszego Donalda Tuska pod okupację rosyjską, jeżeli doszłoby do wojny". - Teraz nie mogą już do tego wrócić, nie mogą znowu ustanowić obrony na Wiśle, musi być broniona Polska na granicach i to jest ta zmiana, którą wprowadziliśmy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość - powiedział.