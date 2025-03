Donald Trump: "Ukraina może nie przetrwać nawet z amerykańską pomocą"

Prezydent USA Donald Trump w niedzielnym wywiadzie dla Fox News wyraził swoje obawy dotyczące przyszłości Ukrainy. "Ukraina może i tak nie przetrwać" - stwierdził, odnosząc się do możliwości upadku tego kraju bez wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych.

Podczas rozmowy z Marią Bartiromo, publicystką Fox Business, Trump odniósł się również do słów prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który w piątkowym wywiadzie zasugerował, że Europa nie jest w stanie odpowiednio wesprzeć Ukrainy bez amerykańskiej pomocy. "Cóż, i tak może nie przetrwać" - odpowiedział Trump na pytanie o możliwość upadku Ukrainy.

Trump odniósł się także do zarzutów, że opowiedział się po stronie Rosji w konflikcie. "Nikt nigdy nie był twardszy wobec Rosji" - stwierdził, przypominając o sankcjach nałożonych na Nord Stream 2 podczas jego prezydentury. Podkreślił, że mimo dobrych relacji z Władimirem Putinem oraz przywódcami Korei Północnej i Chin, prowadził wobec tych krajów twardą politykę.

Trump zaznaczył, że USA mają pewne słabości w stosunku do Rosji, nie wyjaśniając jednak, co dokładnie ma na myśli. "Wiesz, (do tanga) trzeba dwojga" - dodał, sugerując, że sytuacja jest bardziej skomplikowana niż się wydaje.