Kontrowersje wokół propozycji Trumpa. "Szalony pomysł"

Prezydent Donald Trump ogłosił we wtorek podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, że Stany Zjednoczone przejmą kontrolę nad Strefą Gazy . Zapowiedział, że Ameryka zrówna ten teren z ziemią i stworzy tam "nieograniczoną liczbę miejsc pracy". Słowa Trumpa wywołały falę krytyki wśród amerykańskich polityków.

Senator Lindsey Graham z Karoliny Południowej określił plan jako "problematyczny", podkreślając, że jego wyborcy nie będą zadowoleni z wysyłania amerykańskich żołnierzy do Gazy. - Zobaczymy, co powie świat arabski, ale to byłoby problematyczne na wielu, wielu poziomach - mówił.