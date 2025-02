Trump o przyłączeniu Kanady do USA: "To nie żart"

Prezydent Donald Trump w niedzielnym wywiadzie dla telewizji Fox News potwierdził, że jego wcześniejsze wypowiedzi o przyłączeniu Kanady do Stanów Zjednoczonych jako 51. stanu nie były żartem. Trump odniósł się do słów premiera Kanady Justina Trudeau, który ostrzegał przedsiębiorców przed realnością takiego scenariusza.

- Myślę, że Kanada wiele by na tym zyskała, gdyby była 51. stanem, ponieważ tracimy 200 miliardów dolarów rocznie z Kanadą, a ja nie pozwolę, żeby to się stało. To za dużo. Dlaczego płacimy 200 miliardów dolarów rocznie, w zasadzie w formie dotacji dla Kanady? - mówił Trump, odnosząc się do bilansu handlowego między krajami. - Ale gdyby byli 51. stanem, nie miałbym nic przeciwko temu - dodał.