Trump liczy na audyt Muska w Pentagonie

Musk i jego zespół - związani z Departamentem Wydajności Państwa (DOGE), przejęli kontrolę nad kluczowymi agencjami rządowymi, uzyskując dostęp do danych pracowników federalnych i podatników, a także do systemu płatności resortu finansów. Wśród współpracowników Muska znajdują się młodzi absolwenci uczelni, którzy wcześniej pracowali jako stażyści w firmach powiązanych z miliarderem .

Krytycy wskazują na brak wiedzy specjalistycznej w DOGE do restrukturyzacji Pentagonu oraz obawy o konflikt interesów, gdyż firmy Muska mają znaczące kontrakty z Pentagonem. Demokraci i związki zawodowe ostrzegają przed ujawnieniem tajnych programów militarnych.

Jednym z kontrowersyjnych działań Muska jest jego rola w zamykaniu agencji pomocy zagranicznej USAID, którą określił jako " organizację przestępczą, która musi zginąć ". Demokraci zapowiedzieli złożenie skarg do sądu, twierdząc, że działania Muska są niezgodne z prawem. Natomiast Trump utrzymuje, że są one zgodne z jego wolą.

Tymczasem najnowszego sondażu "The Economist" i YouGov wynika, że poparcie dla Elona Muska wśród zwolenników Partii Republikańskiej znacząco spadło. Jeszcze niedawno 47 proc. republikanów chciało, by Musk miał wpływ na rząd, teraz to tylko 26 proc.