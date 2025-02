Zaskakujące słowa o ludziach Muska. "Nie powinni mieć dostępu"

Trump odpowiedział w ten sposób na wyrażane przez media i opozycję oburzenie w związku z uzyskaniem przez współpracowników Muska dostępu do systemów płatności resortu finansów zawierających wrażliwe dane osobowe niemal wszystkich obywateli USA oraz pracowników federalnych . Prezydent przyznał, że młodzi pracownicy DOGE nie potrzebują takiego dostępu, "ale uzyskują go bardzo łatwo".

- Mówię mu (Muskowi), żeby poszedł tu, czy poszedł tam. On ma bardzo zdolną grupę ludzi, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zdolną. Wiedzą, co robią. Będą zadawać pytania i od razu zobaczą, gdy ktoś się zaplącze, że albo jest skorumpowany, albo nie wie, co robi - opowiadał Trump.