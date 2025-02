Sąd ogranicza dostęp zespołu Muska do systemu płatności USA

Sąd w Waszyngtonie podjął decyzję o ograniczeniu dostępu zespołu Elona Muska, znanego jako DOGE, do systemu płatności resortu finansów USA. Decyzja ta jest odpowiedzią na skargę dotyczącą potencjalnego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Według "Washington Post" zespół Muska uzyskał dostęp do wrażliwych danych milionów urzędników.

Sędzia Colleen Kollar-Kotelly orzekła, że pracownicy DOGE nie mogą mieć dostępu do centralnego systemu płatności, który obsługuje m.in. emerytury i inne świadczenia. Dostęp został wstrzymany na czas rozpatrzenia skargi grupy emerytów. Według CNN, Musk i jego zespół uzyskali dostęp do systemu, aby wstrzymać wypłaty na pomoc zagraniczną.

Członkowie zespołu DOGE, w tym młodzi pracownicy, uzyskali dostęp do bazy danych Biura Zarządzania Personelem (OPM), zawierającej wrażliwe informacje o milionach pracowników federalnych. Pracownicy OPM obawiają się potencjalnych nadużyć i ataków hakerskich. Wątpliwości budzą również uprawnienia i poświadczenia bezpieczeństwa zespołu Muska.

Działania Muska wzbudziły niepokój wśród niektórych osób z otoczenia Donalda Trumpa, choć sam Trump chwalił Muska, twierdząc, że działa on za jego zgodą. Tymczasowo wstrzymano także projekt oferujący pracownikom federalnym dobrowolne zwolnienia w zamian za 8-miesięczne pensje. Z oferty skorzystało 40 tys. pracowników, co stanowi ok. 2 proc. urzędników federalnych.