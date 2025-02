Nie chcą już migrantów. Stanowcze deklaracje w Niemczech

Przewodniczący Niemieckiego Związku Miast i Gmin (DStGB), wezwał do ograniczenia napływu osób ubiegających się o azyl i zwrócił uwagę, że władze lokalne są stale przeciążone.– Dla władz komunalnych ważne jest, aby liczba osób ubiegających się o azyl znacznie spadła – mówił André Berghegger w wywiadzie dla sieci RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). – Pilnie potrzebujemy przerwy – podkreślił.

Jako przedstawiciel władz komunalnych i wieloletni poseł CDU do Bundestagu wezwał rząd do co najmniej podwojenia ryczałtu na przyjmowanie uchodźców.