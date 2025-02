Merkel wywołała awanturę. Teraz kontruje

Angela Merkel, była kanclerz Niemiec, wyraziła swoje zaniepokojenie współpracą CDU z prawicowo-populistyczną AfD. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez magazyn "Die Zeit" w Hamburgu, Merkel podkreśliła, że jest to "kwestia o fundamentalnym znaczeniu".

Była kanclerz wezwała partie do zachowania umiaru i gotowości do kompromisu. - Słuszne jest, aby różne stanowiska zostały jasno przedstawione w kampanii wyborczej. Ale po prostu musi istnieć gotowość do kompromisu - dodała.