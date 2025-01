Bundestag przyjął plan chadecji ws. migracji. AfD świętuje

Merz bronił swoich planów po ostatnim zamachu w Magdeburgu i ataku w Aschaffenburgu, oskarżając niemiecki rząd o brak działań w zakresie polityki migracyjnej. - To poważny błąd - powiedział Scholz w oświadczeniu rządowym, które zostało zaplanowane po ataku nożownika z Afganistanu na grupę przedszkolną w Aschaffenburgu. Zginął dwuletni chłopczyk o marokańskich korzeniach i 41-letni Niemiec, który stanął w obronie dzieci. Swoimi działaniami Merz "unieważnił podstawowy konsensus naszej republiki", że nigdy nie powinniśmy nawiązywać współpracy ze skrajną prawicą. Scholz zarzucił Merzowi, że stosuje populistyczne rozwiązania, a postulaty chadecji naruszają podstawowe prawo do azylu i prawo europejskie. Kanclerz ostrzegł przed "fatalnym sygnałem", jeśli największy kraj UE otwarcie złamie europejskie prawo.

AfD świętuje wynik głosowania. – To naprawdę historyczny moment – powiedział sekretarz klubu poselskiego AfD Bernd Baumann. Mówił o "kontraruchu przeciwko lewicowo-zielonemu mainstreamowi" we wszystkich zachodnich krajach, który teraz dotarł do Niemiec. - To oznacza na zawsze koniec czerwono-zielonej dominacji również w Niemczech. Nowa era zaczyna się tu i teraz, a my jej przewodzimy! - wołał Baumann.