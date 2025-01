Historyczne głosowanie. "Czarny dzień" Niemiec?

Szoku nie kryją także partie, które nie zgadzały się na plan Merza, uznając, że łamie on prawo unijne i podstawowe prawo do azylu.

Kanclerz Olaf Scholz (z socjaldemokratycznej SPD) określił okoliczności głosowania jako " zły znak dla parlamentu i Niemiec ". "Będę potrzebował trochę czasu, aby pogodzić się z tym, czego dziś wspólnie doświadczyliśmy" – napisał Scholz na X. Dzień głosowania "z pewnością zostanie przez niektórych określony jako historyczny". W wieczornym programie w telewizji ARD powiedział, że nie może już ufać Merzowi, który wcześniej wyraźnie oświadczył, że "dokładnie to, co wydarzyło się dzisiaj, nie będzie miało miejsca", ale ostatecznie zachował się inaczej.

Podobnie zareagował szef klubu poselskiego SPD Rolf Mützenich. Ten dzień – jak powiedział – zapisze się w pamięci demokracji i prawdopodobnie także w historii kraju. – Nasz klub poselski, klub poselski SPD, jest oburzony – podkreślił. Wniosek CDU/CSU, który został przyjęty głosami AfD, nazwał "niepoważnym i nieprawdziwym". Wybory do Bundestagu, które odbędą się 23 lutego br., zadecydują o tym, czy był to tylko nieostrożny, nieodpowiedzialny błąd, czy to dopiero początek – powiedział Mützenich.

W wieczornym wydaniu wiadomości w telewizji ARD Merz tłumaczył: " Nie rozmawialiśmy z AfD, nie dyskutujemy z nimi, nie uzgadniamy tekstów, ale przedstawiamy to, co uważamy za słuszne w tej sprawie" – powiedział lider CDU. Poddanie czegoś pod głosowanie nie oznacza współpracy z partią. "Nie ma współpracy między CDU/CSU a AfD. A ludzie AfD mogą teraz triumfować, jak chcą " – mówił Merz.

Sekretarz klubu poselskiego chadecji w Bundestagu Thorsten Frei powiedział później telewizji ZDF, że CDU i CSU życzyłyby sobie, aby rząd Niemiec podjął działania w sprawie polityki azylowej. Zaprzeczył, jakoby głosowanie było przygotowaniem do utworzenia rządu mniejszościowego CDU po wyborach. – Mamy tu do podjęcia tak ważne decyzje, że potrzebujemy stabilnego rządu z własną większością – zaznaczył.

Wiceprzewodniczący liberalnej FDP Wolfgang Kubicki bronił w parlamencie swojego ugrupowania. FDP "zawsze będzie podejmować decyzje w oparciu o to, co jest słuszne w danej sprawie, a nie o to, kto jak się zachowuje". Demokracji – jak powiedział – nie zaszkodziło zachowanie podczas głosowania, ale fakt, że demokratyczne centrum w Bundestagu zostało podzielone. Socjaldemokraci i Zieloni swoim zachowaniem wzmocnili AfD zamiast ją osłabiać, ponieważ opisywali problemy, ale ich nie rozwiązywali – zarzucił Kubicki rządowi Olafa Scholza. Do rozłamu w listopadzie ubiegłego roku FDP współtworzyła rząd Olafa Scholza.