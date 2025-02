Trump zdecydował. Jest nowy ambasador USA w Polsce

"Thomas jest szanowanym biznesmenem i komentatorem, który przez prawie dekadę prowadził udany program radiowy w Sirius XM i pełnił funkcję wydawcy i dyrektora generalnego The Jerusalem Post. Zadba o to, aby nasze interesy były reprezentowane w Polsce i zawsze stawiały Amerykę na pierwszym miejscu" - dodał Trump.

Rose był też gospodarzem i producentem "The Bauer and Rose Show" w Sirius XM Satellite Radio. Był to najpopularniejszy konserwatywny program radiowy w Stanach Zjednoczonych.