Wybory po zawieszeniu broni. Wysłannik Trumpa nie ujawni planu USA

Kellogg w wywiadzie dla Newsmax zdementował doniesienia, jakoby w przyszłym tygodniu miał zostać przedstawiony plan pokojowy. Podkreślił, że ogłosi go prezydent USA, ale nie nastąpi to w najbliższym czasie.

W rozmowie z Newsmax Kellogg powtórzył, że Ukraina powinna przeprowadzić wybory, choć obecnie uniemożliwia to konstytucja. Dodał, że w przyszłości będzie to konieczne, jako przejaw zdrowej demokracji, ale nie oznacza to, że Zełenski musi ustąpić.

- Oficjalnie go jeszcze nie ma. To, co pojawia się w różnych publikacjach… jestem pewien, że nie jest to oficjalny plan prezydenta Trumpa - powiedział Zełenski w odpowiedzi na pytanie mediów.