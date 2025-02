Będzie nowe święto. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent przypomniał, że w momencie powstania AK liczyła ok. 100 tys. żołnierzy, a w 1944 r. ich liczba wzrosła do 480 tys. Szacuje się, że ok. 100 tys. zginęło podczas wojny. - Było to wielkie poruszenie patriotyczne po to, by walczyć zbrojnie o odzyskanie niepodległości – podkreślił Duda.