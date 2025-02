"Jak gangster". Były rzecznik Dudy zabiera głos po oskarżeniu

Zatrzymanie S. miało miejsce na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczy nieprawidłowości związanych z Collegium Humanum, które oferowało szybkie kursy MBA i inne programy menedżerskie.

- Zostałem aresztowany jak jakiś gangster i przewieziony do prokuratury w Katowicach - stwierdził. - Jest tajemnica śledztwa, toczy się śledztwo więc nie chcę wychodzić poza te ramy i odnosić się do innych kwestii - dodał.

Rzeczniczka prezydenta Andrzeja Dudy Diana Głownia podkreśliła, że Kancelaria Prezydenta nie podejmuje się oceny sytuacji. - Podchodzimy do sprawy ostrożnie i z dystansem - powiedziała Głownia, dodając, że nic nie wskazuje na to, by sprawa dotyczyła działań S. jako rzecznika prezydenta.