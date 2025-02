Musk sprowadzony do parteru. Dyskretnie mu przypomniano

- Nie jestem pewien, czy to było dla niego preferowane rozwiązanie, i nie wyglądało na to, że się tego spodziewał - przekazał telewizji NBC News asystent Trumpa.

Elon Musk w administracji Trumpa stanął na czele instytucji DOGE, czyli Departamentu Efektywności Rządowej. Jej główny cel to cięcia wydatków i redukcja biurokracji, na co dostał 18 miesięcy.

- Ma pozwolenie na zwalnianie ludzi, których uważa, że nie są wystarczająco dobrzy. I tylko, jeśli się z nim zgadzamy - podkreślił prezydent. - Elon nie może i nie zrobi niczego bez naszej zgody, a my udzielimy mu zgody, jeśli będzie to właściwe. Jeśli nie będzie to właściwe, to nie zrobimy tego - podkreślił.