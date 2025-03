Niektórzy kierowcy wstydzą się swoich samochodów. Światowy bojkot Tesli

Co musisz wiedzieć?

Na jednej z grup zrzeszających kierowców samochodów elektrycznych portal spytał o podejście do Tesli. Wielu z internautów napisało, że dziś nie zdecydowaliby się na zakup tego auta, choć kiedyś marzyli o nim. Ci, którzy już jeżdżą Teslą - ale teraz robią to bez entuzjazmu - tłumaczą, że pewnie nie trzeba wiązać produktu z osobą przedsiębiorcy, który za nim stoi. Przywołują związki wielkich niemieckich form, działających z powodzeniem do dziś, z państwem niemieckim w czasie przed i w trakcie II wojny światowej.

- Wspieranie przez Muska niemieckiej skrajnie prawicowej i prorosyjskiej AfD, czy wykonywanie gestów łudząco podobnych do nazistowskich, które są przez niego tłumaczone jako energiczne "wysyłanie serduszek" do publiczności (obejrzałem całą jego wypowiedź z tym gestem kilkukrotnie i nie mam większych wątpliwości co do intencji), to oczywiście kolejny powód chęci zmiany auta. Właściwie wstyd tym samochodem jeździć - mówi rozmówca wyborczej.biz.