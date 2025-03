Donald Tusk przed wylotem do Turcji. Skomentował rozmowy USA‑Ukraina

Donald Tusk zabrał głos przed wylotem do stolicy Turcji, gdzie udaje się na spotkanie z prezydentem tego kraju Recepem Tayyipem Erdoganem. Jak podkreślił premier, tematem rozmów będzie "rola Polski, rola Turcji, cena pierwszej tury rozmów między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi".

- Mam jednoznacznie pozytywną ocenę tego, co zdarzyło się wczoraj w czasie rozmów między przedstawicielami Ukrainy i USA. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, dla nas jest to kwestia pierwszorzędnej wagi, aby jak najszybciej doszło do porozumienia przede wszystkim na linii Ukraina-USA po tych turbulencjach, jakich byliśmy świadkami - powiedział Tusk.