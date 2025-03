Prokuratura o rosyjskim sabotażu w Polsce. "Pierwszy przypadek"

- Prokurator przesłuchał podejrzanego oraz zawnioskował do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd oczywiście się do wniosku przychylił - mówił Przemysław Nowak. Dodał, że minimalna kara, jaka grozi Białorusinowi, to 10 lat a maksymalna to dożywocie.