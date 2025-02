Kot Palmerston wraca do służby dyplomatycznej. Potrzebny na Bermudach

Kot Palmerston, który pełnił przez wiele lat w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych funkcję głównego specjalisty do spraw walki z gryzoniami, a ostatnio był już na zasłużonej emeryturze, został ponownie powołany do służby. Tym razem jego misja obejmuje Bermudy, gdzie będzie pełnił rolę "konsultanta do spraw kocich".