IMGW wydało ostrzeżenia. Zacznie się w czwartek wieczorem

Nad Polską przemieszcza się front atmosferyczny, który przynosi pochmurną i deszczową pogodę. W wielu miejscach kraju temperatura jest lekko dodatnia, jednak na Pogórzu Karpackim i wschodnich krańcach już teraz występuje lekki mróz. W najbliższych godzinach obszar z ujemną temperaturą rozszerzy się, obejmując głównie wschód i południowy wschód Polski.

Żółte alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami dla ośmiu województw. Alerty obowiązują od czwartku od godz. 23 do piątku do godz. 9. Dotyczą one:

województwa małopolskiego,

województwa świętokrzyskiego,

województwa podkarpackiego,

województwa lubelskiego,

województwa podlaskiego,

południowych powiatów województwa śląskiego,

wschodnich rejonów województwa warmińsko-mazurskiego,

środkowej, południowej i wschodniej części województwa mazowieckiego.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4 do -1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od -5 do -2 st. C" - czytamy w treści alertów IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzeń oszacowano na 70 proc. Możliwe jest, że oblodzenia powrócą w nocy z piątku na sobotę, szczególnie na zachodzie kraju, gdzie po opadach deszczu i śniegu spodziewany jest mróz.

Prognoza na kolejne dni

Po przejściu frontu atmosferycznego, nad Polską zacznie dominować wyż, co przyniesie słoneczną i suchą pogodę. W ciągu dnia temperatura będzie lekko dodatnia, choć na wschodzie może wynosić ok. 0 st. C. Nocami jednak spodziewane są kilkustopniowe mrozy.

