Przywódca Hamasu odpowiada Trumpowi. "Zniszczymy je"

Chalil al-Hajja, przywódca palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas, podczas wizyty w Teheranie ostro skrytykował plany prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące Strefy Gazy. Trump zapowiedział przejęcie tego terytorium przez USA oraz wysiedlenie jego mieszkańców do państw islamskich .

Iran, będący kluczowym sojusznikiem Hamasu, dwukrotnie przeprowadził naloty rakietowe na Izrael w 2024 r., co spotkało się z odwetowymi atakami na cele w Iranie. Wcześniej, w październiku 2023 r., palestyńscy terroryści rozpoczęli wojnę z Izraelem, co doprowadziło do pogorszenia sytuacji w regionie.