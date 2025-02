Chrześcijańskie i żydowskie grupy reagują pozwem. "Migranci boją się iść do kościoła"

Wśród pozywających znalazł się m.in. Kościół Episkopalny, Unia Judaizmu Reformowanego, Kościół Chrześcijański (Uczniowie Chrystusa) i Zjednoczona Synagoga Konserwatywnego Judaizmu oraz mennonici i prezbiterianie. W pozwie podkreślono, że nowa polityka prowadzi do spadku frekwencji na nabożeństwach , naruszając wolność religijną. "Mamy śród nas imigrantów, uchodźców, osoby posiadające dokumenty i nieposiadające dokumentów " – powiedział Sean Rowe z Kościoła Episkopalnego.

Pozew skierowany jest przeciwko Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego i jego agencjom . "Ogromna skala pozwu będzie dla nich trudna do zignorowania" - powiedziała Kelsi Corkran, prawniczka z Instytutu Obrony Konstytucyjnej w Centrum Prawa na Uniwersytecie Georgetown, która jest główną pełnomocniczką powodów. Wyjaśniła, że przed prezydenturą Donalda Trumpa agenci potrzebowali specjalnego upoważnienia do działań w miejscach kultu .

Teraz mogą działać wszędzie, co budzi obawy. "Ludzie boją się chodzić do sklepu, unikają chodzenia do kościoła" – stwierdził pastor Carlos Malave z Latino Christian National Network.