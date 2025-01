"Niech mu wydrukują". Dudek odpowiada Kaczyńskiemu

Prof. Antoni Dudek nazwał Karola Nawrockiego "niezwykle niebezpiecznym człowiekiem". W odpowiedzi prezes PiS Jarosław Kaczyński wypomniał politologowi przynależność do komunistycznej młodzieżówki. - To nie problem mojego życiorysu jest tu istotny. Kto go chce znać, polecam Wikipedię, tam jest wszystko napisane zgodnie z prawdą. Prezesowi Kaczyńskiemu też, niech mu wydrukują - mówił politolog.