Przełom ws. papieża Franciszka. Jest potwierdzenie z Watykanu

Watykan zapowiedział również, że opublikowany zostanie tekst rozważań przygotowanych przez papieża na modlitwę. To kontynuacja tradycji z poprzednich niedziel, kiedy to Franciszek, mimo pobytu w szpitalu, dzielił się swoimi przemyśleniami z wiernymi.

Papież Franciszek od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi, które wymusiły jego hospitalizację. W lutym 2025 r. trafił do Polikliniki Gemelli z powodu zapalenia płuc. Mimo początkowych obaw, jego stan zdrowia stopniowo się poprawia, co potwierdzają najnowsze komunikaty z Watykanu. Zawieszono nocną wentylację mechaniczną, a potrzeba tlenoterapii została zmniejszona.

Choroba papieża wpłynęła na jego harmonogram, zmuszając do odwołania wielu audiencji. Mimo to, papież stara się uczestniczyć w ważnych wydarzeniach, takich jak msza z okazji 12. rocznicy jego pontyfikatu. Watykan informuje, że papież czuje się lepiej dzięki fizjoterapii, co daje nadzieję na jego powrót do pełni sił.