Mentzen apeluje. "Kompetentni ludzie nie mogą się przebić"

Mentzen zachęcał obecnych do pomocy w zbiórce podpisów dla Stanowskiego, co umożliwiłoby mu udział w debacie przedwyborczej. - Bardzo bym chciał spotkać się ze Stanowskim w debacie w TVP w likwidacji, więc wielka prośba do państwa: pomóżmy mu w zbiórce tych podpisów - zaapelował Mentzen.