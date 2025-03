Wiceminister będzie się tłumaczył. Jest oskarżany o nadużycia

We wtorek wiceszef MSZ Andrzej Szejna (Lewica) ma zabrać głos po tekście w "Dużym Formacie". "Gazeta Wyborcza" rozmawiała ze współpracownikami Szejny, którzy oskarżają go m.in. o to, że kazał się wozić bez rozliczania kilometrówek oraz nadużywanie alkoholu.