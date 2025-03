Majątek prokurator Ewy Wrzosek. Prześwietlili jej oświadczenia

W ostatnim oświadczeniu majątkowym złożonym w 2024 r. Ewa Wrzosek zadeklarowała oszczędności w wysokości 100 tys. zł oraz 22 tys. euro, co odpowiada ok. 90 tys. zł. Prokurator posiada również 37,5-metrowe mieszkanie spółdzielcze oraz 10-letni samochód marki Hyundai - informuje serwis superbiz.se.pl, który wziął na tapet oświadczenia majątkowe prokurator. Serwis zauważ też, że kwota oszczędności należących do Wrzosek pozostaje niezmienna od lat.